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Запрещенный прием: визит премьера Грузии в США обернулся скандалом

Запрещенный прием: визит премьера Грузии в США обернулся скандалом

Новый скандал произошел между Грузией и США, премьер-министр закавказской республики Ираклий Кобахидзе сначала получил приглашение на прием к Джо Байдену в Нью-Йорке, но в последний момент узнал, что приглашение аннулировано.

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