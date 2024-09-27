Запрещенный прием: визит премьера Грузии в США обернулся скандалом

Новый скандал произошел между Грузией и США, премьер-министр закавказской республики Ираклий Кобахидзе сначала получил приглашение на прием к Джо Байдену в Нью-Йорке, но в последний момент узнал, что приглашение аннулировано.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии