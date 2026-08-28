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Компани о 5:1 со «Штутгартом»: «Бавария заслуженно победила, но было нелегко. Все начинается с нуля, голод к победам должен быть таким, как в первый день»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над « Штутгартом » (5:1) в 1-м туре Бундеслиги .

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