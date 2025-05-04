ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Муж сказал, что мы будем жить как пополамщики. Устроила ему 50/50, а он почему-то не рад

Муж сказал, что мы будем жить как пополамщики. Устроила ему 50/50, а он почему-то не рад

  Муж заявил, что мы будем жить как пополамщики: все расходы будем нести 50/50. Я согласилась и устроила ему веселую жизнь.

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Комментарии
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А
Александр24
Сразу надо было составить договор о правилах совместного проживания в коммунальной квартире, подробно расписав права и обязанности, а внизу примечание: &quot; На время действия договора семейные отношения и все обязанности, связанные с ними, прекращаются &quot;.
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