Муж сказал, что мы будем жить как пополамщики. Устроила ему 50/50, а он почему-то не рад

Муж заявил, что мы будем жить как пополамщики: все расходы будем нести 50/50. Я согласилась и устроила ему веселую жизнь.
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