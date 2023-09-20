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ПДД для электросамокатов в Киеве: обновления 2023 года

ПДД для электросамокатов в Киеве: обновления 2023 года

Сегодня мы наблюдаем всплеск спроса на электрические средства индивидуальной мобильности. На улицах больших городов, а тем более Киева, можно встретить тысячи горожан, разъезжающих по улицам и велосипедных дорожках на электрических велосипедах, гиробордах и моноколесах.

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