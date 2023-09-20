ПДД для электросамокатов в Киеве: обновления 2023 года

Сегодня мы наблюдаем всплеск спроса на электрические средства индивидуальной мобильности. На улицах больших городов, а тем более Киева, можно встретить тысячи горожан, разъезжающих по улицам и велосипедных дорожках на электрических велосипедах, гиробордах и моноколесах.