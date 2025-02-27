Блогер Евгений Анисимов под стражей: обвинение в экстремизме до марта

Свердловский областной суд оставил под стражей блогера Евгения Анисимова до 21 марта. Он обвиняется в возбуждении ненависти, связанные с высказываниями против работников правопорядка и выходцев из Средней Азии.
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