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Блогер Евгений Анисимов под стражей: обвинение в экстремизме до марта

Блогер Евгений Анисимов под стражей: обвинение в экстремизме до марта

Свердловский областной суд оставил под стражей блогера Евгения Анисимова до 21 марта. Он обвиняется в возбуждении ненависти, связанные с высказываниями против работников правопорядка и выходцев из Средней Азии.

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