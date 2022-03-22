Страховые компании Сбера поддерживают клиентов, столкнувшихся с потерей работы

СберСтрахование и СберСтрахование жизни поддерживают клиентов, которые попали в различные сложные жизненные ситуации, и потеря работы — не исключение.
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