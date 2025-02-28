Победитель юношеского Евро-2013 со сборной России, бывший футболист ЦСКА Александр Макаров, который в возрасте 28-лет тренирует в «Чертаново», в интервью автору Sport24 Александру Муйжнеку рассказал о больших тратах и помощи мамы.
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