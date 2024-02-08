Как Филипп Халсман ставил опыты над знаменитостями

В 1950-х годах Мэрилин Монро, Ричард Никсон, Сальвадор Дали, Софи Лорен и сотни других представителей мировой элиты — политики, ученые, актеры — приняли участие в психологическом исследовании фотографа Филиппа Халсмана.
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