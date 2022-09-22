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Что будет, если не моргать неделю?

Что будет, если не моргать неделю?

Zefirka > Медицина > Что будет, если не моргать неделю? Рефлекторное моргание – непроизвольный процесс, необходимый для увлажнения глаз, а также их защиты от травм, пыли и избытка света.

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