Дмитрий Евстафьев: Запад живет в мире уже несуществующей реальности

Хорошо там, где мы есть! А эту так называемую "элиту", гнать взашей туда и закрыть въезд в Россию.

ЛК

Любовь Кузьмина

Причина не простая, а очень простая! Долларовые счета в заграничных банках, вот и молятся и облизывают. Ликвидация Бреттон-Вудской и Ямайской системы и настанет кердык этой "элите".Вот представьте, сколько народу из этой "элиты" оденет "галстуки" или кинется в "полет" из окна, а также ляжет на рельсы.