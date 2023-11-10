</lj-embed>Мир находится на грани катастрофы — Запад уже живет в мире несуществующей реальности, но общемировая катастрофа становится неотвратимой в условиях, когда россионская «элита» продолжает молиться на Запад, как на единственного бога в мироздании.
Дмитрий Евстафьев: Запад живет в мире уже несуществующей реальности
Комментарии
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Любовь Кузьмина
Хорошо там, где мы есть! А эту так называемую "элиту", гнать взашей туда и закрыть въезд в Россию.
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23 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Причина не простая, а очень простая! Долларовые счета в заграничных банках, вот и молятся и облизывают. Ликвидация Бреттон-Вудской и Ямайской системы и настанет кердык этой "элите".Вот представьте, сколько народу из этой "элиты" оденет "галстуки" или кинется в "полет" из окна, а также ляжет на рельсы.
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23 час.
Гоша Веверсис
👍👍👍👍👍
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20 час.
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