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В Иране всем понятно, что они победили — такое настроение. Интервью

В Иране всем понятно, что они победили — такое настроение. Интервью

Война США и Израиля против Ирана, начатая 28 февраля, приковала к себе общемировое внимание. Иран повел себя во время атак очень мужественно и продемонстрировал умение асимметрично отвечать на действия более сильного противника.

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