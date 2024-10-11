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Царьград

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Дорогу к синхротрону СКИФ реконструируют по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"

Дорогу к синхротрону СКИФ реконструируют по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"

Поскольку дорога была построена около 40 лет назад и с несоблюдением норм, замена одного только покрытия проблему с её качеством не решит.

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