АПП «Караузек» продолжают планово ремонтировать, а не закрывают

По информации Волгоградского филиала ФГКУ Росгранстрой с 15 августа в границах расположенного (действующего) многостороннего автомобильного пункта пропуска «Караузек» начнут ремонт дорожного покрытия, в связи с чем на 14 календарных дней будет ограничено движение транспортных средств через МАПП.