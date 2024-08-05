Племянник Трампа разоблачает своего дядю в новой книге

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). В семействе Трампов очередной скандал. Племянник кандидата в президенты США Фред Трамп III по примеру своей сестры Мэри выпустил книгу мемуаров, в которой представил своего дядюшку Дональда Трампа в весьма неприглядном виде.
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