Племянник Трампа разоблачает своего дядю в новой книге

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). В семействе Трампов очередной скандал. Племянник кандидата в президенты США Фред Трамп III по примеру своей сестры Мэри выпустил книгу мемуаров, в которой представил своего дядюшку Дональда Трампа в весьма неприглядном виде.