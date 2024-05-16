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Российская компания Yadro представила свою мобильную платформу kvadraOS

Российская компания Yadro представила свою мобильную платформу kvadraOS

Российская компания Yadro представила операционную систему для мобильных устройств kvadraOS. Она ориентирована на мобильные устройства бренда Kvadra — первой такой моделью стал 10,95-дюймовый планшет Kvadra_T, который вышел в продажу в апреле текущего года.

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