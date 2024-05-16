Российская компания Yadro представила свою мобильную платформу kvadraOS

Российская компания Yadro представила операционную систему для мобильных устройств kvadraOS. Она ориентирована на мобильные устройства бренда Kvadra — первой такой моделью стал 10,95-дюймовый планшет Kvadra_T, который вышел в продажу в апреле текущего года.
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