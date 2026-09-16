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Царьград

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Три первых признака рака. Заметны без анализов. Как действует правило 21 дня

Три первых признака рака. Заметны без анализов. Как действует правило 21 дня

Рак не всегда приходит с болью. Чаще — с тишиной. Но тело всегда предупреждает. Главное — знать, на что смотреть.

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