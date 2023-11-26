Том Харди подтвердил, что съемки «Венома 3» полностью возобновились после дл...

Том Харди подтвердил, что съемки «Венома 3» полностью возобновились после длительных забастовокПосле длительных забастовок актеров и сценаристов, вызвавших приостановку съемок кинокомикса «Веном 3», работа над кинолентой возобновилась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)