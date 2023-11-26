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Том Харди подтвердил, что съемки «Венома 3» полностью возобновились после дл...

Том Харди подтвердил, что съемки «Венома 3» полностью возобновились после дл...

Том Харди подтвердил, что съемки «Венома 3» полностью возобновились после длительных забастовокПосле длительных забастовок актеров и сценаристов, вызвавших приостановку съемок кинокомикса «Веном 3», работа над кинолентой возобновилась.

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