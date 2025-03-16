Россия претендует на проведение чемпионата мира по бодибилдингу в 2027 году

Об этом сообщила пресс-служба Федерации бодибилдинга России. «В ходе визита руководителя IFBB Рафаэля Сантохи в Красноярск будет обсуждаться вопрос о возможности проведения в 2027 году в России объединенного чемпионата мира.
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