Подразделения МЧС России переведены на усиленный режим работы для обеспечения безопасности Дня народного единства

4 ноября в России отмечается День народного единства. Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий силы и средства МЧС России в период с 3 по 8 ноября переведены в режим повышенной готовности.
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