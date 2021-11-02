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Подразделения МЧС России переведены на усиленный режим работы для обеспечения безопасности Дня народного единства

Подразделения МЧС России переведены на усиленный режим работы для обеспечения безопасности Дня народного единства

4 ноября в России отмечается День народного единства. Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий силы и средства МЧС России в период с 3 по 8 ноября переведены в режим повышенной готовности.

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