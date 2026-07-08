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Киеву предрекли годы на запуск выпуска перехватчиков Patriot

Киеву предрекли годы на запуск выпуска перехватчиков Patriot

Производство Patriot на Украине столкнется с трудностями и затянется на годы Предполагаемое налаживание выпуска ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot на Украине растянется на годы и столкнется с комплексом технологических и логистических проблем, включая сложность сборки двигателей и создание цепочек поставок.

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Комментарии
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Лев Добрый
Негодяй, продолжает бомбардировку Ирана, при этом учит Россию прекратить ракетные удары по бандеровцам!😱👈👀
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4 н.