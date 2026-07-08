Киеву предрекли годы на запуск выпуска перехватчиков Patriot

Производство Patriot на Украине столкнется с трудностями и затянется на годы Предполагаемое налаживание выпуска ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot на Украине растянется на годы и столкнется с комплексом технологических и логистических проблем, включая сложность сборки двигателей и создание цепочек поставок.