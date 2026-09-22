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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Клавиатурные воины-тролли, сделайте вдох и посмотрите на себя». Олимпийские чемпионы Малинин и Гленн репостнули слова в поддержку сына Плющенко

Олимпийские чемпионы из США Илья Малинин и Эмбер Гленн репостнули в соцсети видео со словами в поддержку 13-летнего фигуриста Александра Плющенко .

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