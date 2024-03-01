360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор сапожков
    Отправить грамотеев хотя бы на пол года в СВО.Прокуратура прове...
  • Юрий Во
    И Пескову надо стыдиться за то, что в прошлом году при встрече с Пугачевой чуть не целовал ей руки... А может это "ли...«Фонтанка»: в Пет...
  • Марина Свобода
    всегда уважала Кристину, которой досталось продираться через славу матери и доказывать свое  я. Но теперь категоричес...«Фонтанка»: в Пет...

Bloomberg: состояние богатейших россиян в 2024-м выросло более чем на $11 млрд

Bloomberg: состояние богатейших россиян в 2024-м выросло более чем на $11 млрд

Состояние богатейших российских бизнесменов выросло на 11,084 миллиарда долларов с начала 2024 года. Такие данные привело агентство Bloomberg в своем Billionaires Index, рассчитанном на основе стоимости акций компаний.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
Деньги к деньгам. Нуворишей.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх