Bloomberg: состояние богатейших россиян в 2024-м выросло более чем на $11 млрд

Состояние богатейших российских бизнесменов выросло на 11,084 миллиарда долларов с начала 2024 года. Такие данные привело агентство Bloomberg в своем Billionaires Index, рассчитанном на основе стоимости акций компаний.
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