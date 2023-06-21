Мотоциклист въехал в столб освещения в Уссурийске

В понедельник, 19 июня, в Уссурийске в 2 часа ночи мотоциклист врезался в столб освещения. По предварительной информации, поступившей ИА UssurMedia от ГИБДД города, 46-летний мужчина превысил скорость и не справился с управлением мотоцикла Suzuki.
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