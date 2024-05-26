Новые горизонты B2B-бизнеса: интеграция онлайн-сервисов для конкурентного преимущества Юлия СоколоваВ современном мире бизнеса, где цифровая трансформация неуклонно набирает обороты, B2B-компании сталкиваются с необходимостью адаптации к новым требованиям рынка.
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