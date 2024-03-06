Церковь России 7 марта 2024 года отмечает День памяти Поликарпа Смирнского и День обретения мощей блаженной Матроны Московской AdministratorКакое духовное событие происходит сегодня, 7 марта 2024 года, в Российской Федерации, отмечают православные, можно узнать из церковного календаря.