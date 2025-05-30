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Несекретные материалы

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Неожиданные последствия: потенциально катастрофическое увеличение добычи ОПЕК+ на удивление сбалансировало рынок

Неожиданные последствия: потенциально катастрофическое увеличение добычи ОПЕК+ на удивление сбалансировало рынок

Ожидается, что ОПЕК+ серьезно повысит целевые показатели добычи в июле, однако фактический рост добычи, вероятно, будет меньше из-за корректировки перепроизводства и операционных проблем в некоторых странах.

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