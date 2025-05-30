Неожиданные последствия: потенциально катастрофическое увеличение добычи ОПЕК+ на удивление сбалансировало рынок

Ожидается, что ОПЕК+ серьезно повысит целевые показатели добычи в июле, однако фактический рост добычи, вероятно, будет меньше из-за корректировки перепроизводства и операционных проблем в некоторых странах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии