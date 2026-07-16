Интервью с первым заместителем губернатора Михаилом Пантелеевым об участии Тульской области на выставке «ИННОПРОМ‑2026»

В этом году участие региона в выставке «ИННОПРОМ‑2026» с 6 по 9 июля отметилось рядом важных событий: презентацией проектов по локализации производства двигателей Haval, успехами в сфере медицинской промышленности и беспилотников, а также акцентом на социальной политике.