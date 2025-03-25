Дилеры прогнозируют массовый уход китайских брендов с российского рынка

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал, что на сегодняшний день в России представлены автомобили более 100 брендов, как на новом, так и на вторичном рынке.
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