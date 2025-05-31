Украинская «бусификация»: неочевидные последствия

По мере того, как реальное положение украинской армии на линии боевого соприкосновения становится все более тяжелым, а потери личного состава возрастают, проблема пополнения рядов ВСУ приобретает все большую остроту.
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