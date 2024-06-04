Постпред при НАТО Смит: США не разрешали Киеву бить ATACMS по территории России

Вашингтон не давал Украине разрешения бить ракетами ATACMS по территории Российской Федерации. Соответствующее заявление сделала постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулианн Смит, пишет Telegram-канал BRIEF.
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