В России в 2026 году изменятся пороговые значения для допуска авто к госзакупкам

Минпромторг РФ подготовил проект изменений в механизм балльной оценки продукции автопрома. Речь идет о технических уточнениях в части требований по начислению баллов за ряд комплектующих, а также корректировки в части пороговых значений для допуска автомобильной техники к госзакупкам.
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