Ларионов о главе ИИХФ Райндле: «Хороший парень. С ним у России больше шансов вернуться. Не хочу ошибиться – как думали, что Трамп будет лучше для Америки, а оказалось еще хуже»

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Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о назначении Франца Райндля на пост президента ИИХФ . – Что думаете о назначении Франца Райндля на пост президента ИИХФ? – Поздравил его.

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