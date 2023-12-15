Разработка Пермского Политеха упростит контроль качества в технологии переработки нефти

Статья опубликована в сборнике «Химия. Экология. Урбанистика». В основе всех нефтеперерабатывающих заводов стоят технологические установки, в которых происходит разделение нефти на фракции (бензиновые, керосиновые, дизельные) и последующая переработка или использование их в качестве составляющих товарных нефтепродуктов.
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