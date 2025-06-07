Губернатор Миляев: БПЛА упал на новомосковский «Азот» в Тульской области

Силы ПВО поразили несколько целей в небе над Тульской областью. Один из беспилотников упал и спровоцировал пожар на территории Новомосковской акционерной компании «Азот», сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
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