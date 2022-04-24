Стамбул (WTA). Финал. Кудерметова сыграет с Потаповой

Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова разыграют титул в Стамбуле. Сетка здесь. TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul Стамбул, Турция 18 – 24 апреля 2022 WTA 250 Призовой фонд – 251 750 долларов Открытые корты, грунт Финал Анастасия Потапова (Россия)  Вероника Кудерметова (Россия) Дата проведения 24 апреля, 15.

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