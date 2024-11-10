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Царьград

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Скончался пресс-секретарь певца SHAMAN: Антон Коробков-Землянский, 40 лет

Скончался пресс-секретарь певца SHAMAN: Антон Коробков-Землянский, 40 лет

Антон Коробков-Землянский, известный как пресс-секретарь певца SHAMAN, скончался в возрасте 40 лет. Трагедия произошла в его квартире на проспекте Мира.

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