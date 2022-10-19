Слухи и перспективы. Иранские ракеты для российской армии

Пуск ракет "Фатех-110" на учениях, 2012 г. Фото Ypa.ir Зарубежная пресса сообщает, что Россия и Иран развивают сотрудничество в военно-технической сфере и готовят новую поставку вооружений.
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