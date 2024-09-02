Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Африкой защищать интересы развивающихся стран

Китай готов совместно с африканскими странами защищать интересы развивающихся стран. Об этом в рамках встречи с президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди в Пекине заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
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