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Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Африкой защищать интересы развивающихся стран

Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Африкой защищать интересы развивающихся стран

Китай готов совместно с африканскими странами защищать интересы развивающихся стран. Об этом в рамках встречи с президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди в Пекине заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

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