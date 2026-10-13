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В Германии по запросу Польши арестованы граждане Турции – их обвиняют в поджоге станции Starlink, работающей на Украину

В Германии по запросу Польши арестованы граждане Турции – их обвиняют в поджоге станции Starlink, работающей на Украину

В Германии по запросу Польши задержаны двое граждан Турции, которых Варшава подозревает в причастности к недавнему пожару на польской станции, обслуживающей связь Starlink, использовавшуюся, в том числе, в интересах Украины.

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