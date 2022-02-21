Не признавать очевидное - это глупость

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не готов признать Крым частью России Конечно не признают, им не выгодно это признавать? Когда-то сами мечтали на полуострове расположиться на правах хозяевов, а тут получился такой облом.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не готов признать Крым частью России Конечно не признают, им не выгодно это признавать? Когда-то сами мечтали на полуострове расположиться на правах хозяевов, а тут получился такой облом.
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