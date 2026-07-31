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Ловчев о «Балтике»: «Талалаев против того, чтобы уходили лидеры. А от него требуют высокие места»

Евгений Ловчев высказался о разногласиях между тренером «Балтики» Андреем Талалаевым и руководством калининградского клуба.

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