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Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют детей в качестве живого щита. В этом в беседе с ТАСС противника обвинил служащий Вооруженных сил России (ВС РФ), старший оператор разведывательного БПЛА «Орлан-10» с позывным Скиталец.