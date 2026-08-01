Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют детей в качестве живого щита. В этом в беседе с ТАСС противника обвинил служащий Вооруженных сил России (ВС РФ), старший оператор разведывательного БПЛА «Орлан-10» с позывным Скиталец.
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