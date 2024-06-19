Учёные обнаружили глобальный энергетический дисбаланс на Сатурне. Такие сезонные колебания энергии бросают вызов устоявшимся климатическим моделям

Открытие исследователей из Университета Хьюстона выявило огромный энергетический дисбаланс на Сатурне, проливая новый свет на планетарную науку и эволюцию и бросая вызов существующим климатическим моделям газовых гигантов Солнечной системы.
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