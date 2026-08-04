«Наша жизнь в ваших руках»: в Ржеве автоинспекторы и ЮИДовцы провели акцию для водителей

В Ржеве прошла акция «Уважаемый водитель! Наша жизнь в Ваших руках!». Сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Ржевский» совместно с участниками отряда Юных инспекторов движения из МОУ «СОШ № 12» провели профилактическую акцию «Уважаемый водитель! Наша жизнь в Ваших руках!».
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