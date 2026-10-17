Один кабель — USB-C, второй — Lightning Компания Baseus представила внешний аккумулятор EnerFill FC11 Dual Cable Edition с батареей ёмкостью 20 000 мА·ч, двумя встроенными кабелями и поддержкой зарядки мощностью до 45 Вт.
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