Минсоцполитики: население Украины может сократиться к 2050 году до 25,2 млн

Численность населения Украины может сократиться к 2050 году до 25,2 млн человек. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал BRIEF, выступили в министерстве социальной политики бывшей советской республики.
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