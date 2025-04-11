В Москве увеличится количество парковок с динамическим тарифом

В Москве увеличат количество парковочных мест с динамическим тарифом, пишут «Известия». Как сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, это поможет более равномерно распределить нагрузку на парковки.
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