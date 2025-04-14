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Врач Сидоркина: дефицит йода и прием ряда лекарств может спровоцировать образование зоба у женщин

Врач Сидоркина: дефицит йода и прием ряда лекарств может спровоцировать образование зоба у женщин

Зоб — это увеличение щитовидной железы, которое может сопровождаться структурными изменениями. Врач-эндокринолог высшей категории Юлия Сидоркина рассказала о причинах этого заболевания в интервью сайту «Страсти».

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