Врач Сидоркина: дефицит йода и прием ряда лекарств может спровоцировать образование зоба у женщин

Зоб — это увеличение щитовидной железы, которое может сопровождаться структурными изменениями. Врач-эндокринолог высшей категории Юлия Сидоркина рассказала о причинах этого заболевания в интервью сайту «Страсти».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии