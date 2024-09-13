Бойцы расчета рассказали, в чем успех ракетного комплекса «Тор-М2»

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) ПВО группировки войск «Север» круглосуточно в любую погоду обеспечивают российским войскам и гражданским объектам в приграничном районе Курской области надежный щит от угроз с воздуха.
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