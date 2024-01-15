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Как эффективно управлять жизнью, когда у вас нарушена «исполнительная функция»

Как эффективно управлять жизнью, когда у вас нарушена «исполнительная функция»

Исполнительная функция — по сути, «генеральный директор мозга». Сегодня мы поговорим о том, что делать, если она плохо справляется со своей работойДаже если вы никогда не слышали термин «исполнительная функция», со временем вы проанализируете его суть и осознаете, насколько это важно для повседневной жизни.

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