Как эффективно управлять жизнью, когда у вас нарушена «исполнительная функция»

Исполнительная функция — по сути, «генеральный директор мозга». Сегодня мы поговорим о том, что делать, если она плохо справляется со своей работойДаже если вы никогда не слышали термин «исполнительная функция», со временем вы проанализируете его суть и осознаете, насколько это важно для повседневной жизни.